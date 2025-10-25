Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Çorum FK - Boluspor karşı karşıya geliyor. Boluspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ÇORUM FK - BOLUSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Çorum FK - Boluspor kozlarını paylaşıyor. Çorum'da, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadele tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

