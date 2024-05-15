Çorum FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Kocaelispor maçına geri sayım başladı. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım play-off yarı finaline kalacak. Öte yandan Çorum FK-Kocaelispor karşılaşmasını Emre Kargın yönetecek. İşte, Çorum FK-Kocaelispor maçı hakkında bilgiler...



Çorum FK ve Kocaelispor arasında oynanacak play-off maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak.



Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Emre Kargın düdük çalacak.



BİR ÜST TURDA HEDEFİNDELER



Çorum FK-Kocaelispor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Bodrum FK-Boluspor maçının kazananıyla rakip olacak.



Çorum FK, taraftarının da avantajını kullanarak Kocaelispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.



Kocaelispor ise play-off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor’a rakip olma hedefinde.

