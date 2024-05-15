Çorum FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Kocaelispor maçına geri sayım başladı. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım play-off yarı finaline kalacak. Öte yandan Çorum FK-Kocaelispor karşılaşmasını Emre Kargın yönetecek. İşte, Çorum FK-Kocaelispor maçı hakkında bilgiler...
Çorum FK ve Kocaelispor arasında oynanacak play-off maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Emre Kargın düdük çalacak.
BİR ÜST TURDA HEDEFİNDELER
Çorum FK-Kocaelispor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Bodrum FK-Boluspor maçının kazananıyla rakip olacak.
Çorum FK, taraftarının da avantajını kullanarak Kocaelispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Kocaelispor ise play-off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor’a rakip olma hedefinde.
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