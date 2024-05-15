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Çorum FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur müsabakaları için heyecan dorukta. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Peki, Çorum FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Kocaelispor maçına geri sayım başladı. Tek üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım play-off yarı finaline kalacak. Öte yandan Çorum FK-Kocaelispor karşılaşmasını Emre Kargın yönetecek. İşte, Çorum FK-Kocaelispor maçı hakkında bilgiler...

Çorum FK ve Kocaelispor arasında oynanacak play-off maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Emre Kargın düdük çalacak.

BİR ÜST TURDA HEDEFİNDELER

Çorum FK-Kocaelispor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Bodrum FK-Boluspor maçının kazananıyla rakip olacak.

Çorum FK, taraftarının da avantajını kullanarak Kocaelispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kocaelispor ise play-off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor’a rakip olma hedefinde.

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