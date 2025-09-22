Çorum FK - Serik Belediyespor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın başlangıç saatine odaklandı. Peki Çorum FK - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇORUM FK - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Serik Belediyespor maçı 23 Eylül Salı günü saat 20:00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.