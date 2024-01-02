Çorum FK'nin hem sahibi hem oyuncusuydu: Murat Yıldırım futbolu bırakarak hisselerini devretti

"HİSSELERİMİ DEVREDİYORUM"



"Bir futbolcunun sahibi olduğu kulüpte oynayarak bu seviyede şampiyonluk yaşaması, Çorumlu kardeşinizin adını dünya futbol tarihine yazdırdı" ifadelerini kullanan Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



"Bundan sonra inşallah nice tarihler yazılır. Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz. Allah'a şükürler olsun, bugünleri yaşadığım için. Sözümüzü tuttuk, sizlere mahcup olmadım, hamdolsun. Özel durumumdan dolayı sizlere veda ediyorum. Çorumluların emaneti olan Çorum FK'nın hisselerini yol arkadaşım Oğuzhan Yalçın'a devrediyorum. Çorum FK'dan futbolcu ve kaptan olarak ayrılıyorum, her zaman taraftarı olarak kalacağım. Bugünlerde beni destekleyen eşime, arkadaşlarıma, eniştem Ali Gürsoy'a, yönetimimize, bu günlere gelmemizde çok emeği olan CEO'm Abdulhamit Yıldız'a, aynı havayı soluduğum takım arkadaşlarıma, İdari Menajerim Burak Çalık'a, personelimize bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Maddi manevi destek olan, bu günlere gelmemize sebep olan Muhsin Dere'ye ve Cantürk Alagöz Başkan'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Bugün ayrılıyorum, kalben sizlerle beraber olacağım, inşallah ben de sizlerin kalbinde olurum. Hoşçakalın."

502 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyerinde toplam 502 maça çıkan Murat Yıldırım, 29 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.