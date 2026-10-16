Çorumspor, Burak Yılmaz ile Çaykur Rizepor'u da yıktı. 2'de 2 yaptı

Süper Lig 'de 8. haftanın açılış maçında Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk iç saha mücadelesinde Çaykur Rizespor 'u 2-1 mağlup etti.

Burak Yılmaz'ın göreve geldiği ilk maçta da Gaziantep deplasmanında 3-0 kazanan Çorum FK, böylece 2'de 2 yaptı ve 13 puana yükseldi. Cengiz Ünder 4. golünü atarken Kyziridis asist sayısını 7 yaptı. Mücadeleyi tibünden izleyen Burak Yılmaz da 2 maçlık cezasını bu karşılaşma ile tamamladı.

11 puanda kalan Çaykur Rizespor ise bu sezon deplasmanda ilk kez kaybetti. Daha önce 4 deplasmanda 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan alan Rizespor, Çorum FK karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamazken üst üste 3. kez kaybetti.

Çorumspor önümüzdeki hafta Göztepe'ye konuk olacak. Rizespor ise sahasında Trabzonspor ile oynayacak.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Cengiz Ünder ve 80. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 32. dakikada Qazim Laçi'den geldi.