Courtois La Liga Başkanına ateş püskürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid, evinde Juventus'u ağırlayacak.



Eflatun beyazlıların tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. 33 yaşındaki kaleci, konuşmasında La Liga Başkanı Javier Tebas'a sert sözlerle yüklendi.



"BİR LİGİN NEDEN BAŞKANI OLUR"



Sözlerine La Liga Başkanı Javier Tebas'ın meşruiyetini sorgulayarak başlayan Belçikalı oyuncu, "Ben hiçbir sporda bir ligin başkanı olduğunu görmedim. Bu şekilde konuşan birini de. Kendisi sosyal medya üzerinden taraftarlarla bile tartışıyor. Herhangi bir başkanın böyle bir şey yaptığını ne görmüş ne duymuştum." ifadelerini kullandı.

