Courtois La Liga Başkanına ateş püskürdü
Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois, basın toplantısında La Liga Başkanı Javier Tebas hakkında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid, evinde Juventus'u ağırlayacak.
Eflatun beyazlıların tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. 33 yaşındaki kaleci, konuşmasında La Liga Başkanı Javier Tebas'a sert sözlerle yüklendi.
"BİR LİGİN NEDEN BAŞKANI OLUR"
Sözlerine La Liga Başkanı Javier Tebas'ın meşruiyetini sorgulayarak başlayan Belçikalı oyuncu, "Ben hiçbir sporda bir ligin başkanı olduğunu görmedim. Bu şekilde konuşan birini de. Kendisi sosyal medya üzerinden taraftarlarla bile tartışıyor. Herhangi bir başkanın böyle bir şey yaptığını ne görmüş ne duymuştum." ifadelerini kullandı.
"REAL MADRID'İN KARŞISINDA OLMAK ZORUNDA"
Basın toplantısının ilerleyen dönemlerinde Barcelona Başkanı Joan Laporta'yı da hedef alan Courtois, "Joan Laporta Real Madrid'in kayırıldığını söylüyor. Bunu söylüyor çünkü bunu yapmak zorunda. Real Madrid'e geldiğim günden beri asla kollanmadığımızı söyleyebilirim. Daha çok rakiplerimizin kollandığını gördüm." ifadeleriyle basın toplantısına son verdi.
KARŞILAŞMA 22 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK
Real Madrid'in Juventus ile karşı karşıya geleceği karşılaşma 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Santiago Barnabeu'da yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.
