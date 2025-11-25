Courtois, Olympiakos maçında yok
25.11.2025 14:08
Reuters
Reuters
Real Madrid'in tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois, Olympiakos maçının kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Olympiakos evinde Real Madrid'i ağırlayacak.
İspanyol ekibi, yarın akşam saat 23.00'te yapılacak mücadele öncesinde Thibaut Courtois'dan gelen haberle sarsıldı.
"Viral gastroenterit" teşhisi konulan Belçikalı kaleci, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Olympiakos maçında kaleyi Andriy Lunin'in koruması bekleniyor.
Reuters
Real Madrid, 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin dokuzuncu sırasında yer alıyor.