Covid-19'a yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak

Alman Formula 1 pilotu Sebastian Vettel'in takımı Aston Martin, yarışçılarının Covid-19'a yakalandığına dair bir açıklama yaptı.

Takımdan yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 34 yaşındaki pilotun 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.



Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel'in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.



Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Bahreyn'de mücadele edecek.



Öte yandan Covid-19'a yakalanan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun testinin negatife döndüğü ve hafta sonunda pistteki yerini alacağı belirtildi.

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