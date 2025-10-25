Cremonese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Cremonese - Atalanta karşı karşıya geliyor. Atalanta zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Cremonese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
CREMONESE - ATALANTA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Cremonese - Atalanta kozlarını paylaşıyor. Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.