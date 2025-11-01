Cremonese - Juventus  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Cremonese - Juventus karşı karşıya geliyor. Juventus zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



CREMONESE - JUVENTUS MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Cremonese - Juventus kozlarını paylaşıyor. Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 22.45’de başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



