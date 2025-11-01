Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan Cremonese - Juventus maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Cremonese - Juventus karşı karşıya geliyor. Juventus zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
CREMONESE - JUVENTUS MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Cremonese - Juventus kozlarını paylaşıyor. Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 22.45’de başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.