Cremonese - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta Cremonese ve Parma kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Parma zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Cremonese - Parma mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



CREMONESE - PARMA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde Cremonese - Parma karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 16.00’da başlayacak ve tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

