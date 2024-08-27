Cristian Medina kimdir? Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Cristian Medina hangi mevkide oynuyor?

Cristian Medina, 1 Haziran 2002 yılında dünyaya geldi. Boca Juniors için merkezi orta saha oyuncusu olarak oynayan Arjantinli profesyonel futbolcudur.



Medina, Rayo de Malaver altyapısından geldi ve Kasım 2012'de Boca Juniors'a geçti. Sonraki sekiz yıl boyunca kulübün altyapısında kaldı ve özellikle Nisan 2018'de bir akademi Superclásico'sunda River Plate'e karşı rabona golü attı.



Medina, 2020 yılının ortasında teknik direktör Miguel Ángel Russo yönetiminde altı kez yedek kulübesinde yer alarak A takıma terfi etti.

İlk resmi maçına ise 14 Şubat 2021'de Copa de la Liga Profesional'da Gimnasia y Esgrima'ya karşı, La Bombonera'da son yirmi dakikada Leonardo Jara'nın yerine oyuna girerek çıktı.



Uluslararası kariyer Medina, 2017'de teknik direktör Diego Placente yönetimindeki Arjantin U15 takımının, kendi evlerinde düzenlenen Güney Amerika Şampiyonası'nı Brezilya'yı yenerek kazanan kadrosunun bir parçasıydı.



İki yıl sonra, Pablo Aimar tarafından Peru'da düzenlenen 2019 Güney Amerika Şampiyonası ve Brezilya'daki 2019 FIFA U17 Dünya Kupası için U17 takımına seçildi.



Yedi maçta Paraguay'a karşı bir gol attı ve takımının Güney Amerika Şampiyonası'nı kazanmasına katkıda bulundu. Dünya Kupası'nda ise üç maçta forma giydi ve takım son 16'ya kadar yükseldi.



Oyun stili Medina, öncelikli olarak merkezi orta saha oyuncusu olsa da, orta sahanın çeşitli pozisyonlarında oynayabiliyor. Arjantin medyasında bazıları tarafından bir sonraki Fernando Gago olarak gösterildi.