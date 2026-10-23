Cristiano Ronaldo 1000 gol hedefine adım adım ilerliyor

Cristiano Ronaldo ile 1000 gol hedefi arasındaki makas her maç biraz daha daralıyor. Son sezonunu oynayan 41 yaşındaki Portekizli futbolcu, Al Nassr 'ın deplasmanda Al Faysaly'yi 3-1 yendiği maçta takımının 2. golünü kafayla attı. Ronaldo'nun bir golü de ofsayt yüzünden sayılmadı.

Gol sayısını da 982'ye çıkaran Ronaldo böylece resmi maçlarda 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Ronaldo'nun ligde kalan 23 maçı var. Asya Şampiyonlar Ligi de buna eklendiğinde 18 gole ulaşması zor görünmüyor.

Bu gol Ronaldo'nun oynadığı kulüplerde toplam 1109 maçta attığı 836. gol oldu. Tecrübeli futbolcu milli takımda ise 234 maçta 146 gol attı.

Ronaldo'nun gollerinin kulüp takımlarındaki dağılımı şöyle: Sporting Lizbon 5, Manchester United 145, Real Madrid 450, Juventus 101 ve Al Nassr'da 135.