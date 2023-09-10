Cristiano Ronaldo, Fas'taki otelini depremzedelere açtı

Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki oteli Cuma günü meydana gelen büyük depremden sağ olarak kurtulanlar için bir sığınak haline geldi.

800'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU



Depremlerin gücünü ölçen Richter Ölçeği'ne göre 6.8 şiddetinde meydana gelen sarsıntı 800'den fazla kişinin ölümüne ve 650 kişinin de yaralanmasına neden oldu.



Sonuç olarak, insanlar doğal afetin ardından Ronaldo'nun Pestana CR7 Marrakech isimli oteli de dahil olmak üzere sığınabilecekleri her türlü binaya sığındı



Fas'ta depremden etkilenen bir İspanyol vatandaşı Irene Seixas, "Şimdi Cristiano Ronaldo'nun şehir dışındaki otelinden bize bir oda vermesini sağlamayı başardık. Bekliyoruz. Bütün gece sokakta uyuduk ve sabah yedide bize otele girebileceğimizi söylediler.

Lobide farklı milletlerden pek çok insan bir oda bulup bulamayacağımızı görmek için bekliyoruz ama hepimiz sokakta yatıyorduk." ifadelerini kullandı.