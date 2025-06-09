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Cristiano Ronaldo final maçında sakatlandı

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile karşı karşıya gelen Portekiz'de Cristiano Ronaldo sakatlanarak oyundan çıktı.

Cristiano Ronaldo final maçında sakatlandı

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya karşılaştı. 

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan 2-2 eşitlikle uzatmalara gitti.

Skoru 2-2'ye getirip maçı uzatmaya götüren Cristiano Ronaldo, 87. dakikada sakatlanarak kendisini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen 40 yaşındaki yıldız yerini Ramos'a bıraktı.

Ronaldo bu maçta attığı golle kariyerindeki 938. gole ulaştı. Efsane futbolcu, Uluslar Ligi'nde ise 8. golünü attı.

Cristiano Ronaldo final maçında sakatlandı - 1 Ronaldo'ya sağlık ekipleri müdahale etti. (Fotoğraf: Reuters)
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