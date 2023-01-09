Cristiano Ronaldo ilk maçına Lionel Messi karşısında çıkacak

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olarak Avrupa futboluyla bağlarını koparmıştı.



Ancak Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan yıldızları arasından oynanacak hazırlık maçı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi tekrar bir araya getirecek.

PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle bir dostluk maçı yapacağını duyurdu.



Messi ve Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken dünyaca ünlü iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak.



Portekizli yıldız, henüz Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yabancı sınırlaması nedeniyle Al Nassr forması giyemezken Suudi ekibiyle ilk maçına PSG karşısında çıkması bekleniyor.



Bu dostluk maçının Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabetindeki son karşılaşma olacağı tahmin ediliyor.

Le Paris Saint-Germain effectuera sa traditionnelle tournée d'hiver au Qatar et jouera un match amical à Riyadh ! 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2023