Cristiano Ronaldo, nam-ı diğer darphane: Dünyanın ilk milyarder futbolcusu!

Mal varlığı 1,4 milyar dolara ulaştı, "ilk milyarder futbolcu" ünvanının sahibi oldu. Cristiano Ronaldo , servetiyle futbol tarihine geçti... Bloomberg'in haberine göre Cristiano Ronaldo'nun servetinde en büyük payı futbolculuk kariyerinde aldığı maaşlar oluşturuyor.

MAAŞI, ANLAŞMALARI, SPONSORLUK GELİRLERİ...

Ronaldo, 2002 ile 2023 yılları arasında 550 milyon doların üzerinde maaş geliri elde etti. Ayrıca yıllık yaklaşık 18 milyon dolarlık 10 yıllık bir Nike anlaşması ve Armani ve Castrol gibi markalarla diğer sponsorluk anlaşmaları var. Bu imzalar, net servetine 175 milyon doların üzerinde katkı sağladı.

AL-NASSR İLE SERVETİNİ KATLADI



2023 yılında Al-Nassr'a transfer olmasıyla yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık vergiden muaf maaş ve ikramiye ile 30 milyon dolarlık imza bonusu gibi ek avantajlar elde etti.

