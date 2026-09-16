Cristiano Ronaldo, oynadığı takımı satın alıyor

Cristiano Ronaldo 2022'den beri formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nasrr takımının hisselerini satın almak için 5 ortaktan oluşan bir konsorsiyuma dahil oldu.

İspanyol ve Portekiz basınının aktardığı detaylara göre Ronaldo, halihazırda yaptığı son sözleşme yenilemesi kapsamında Al Nassr 'ın %5'lik azınlık hissesine sahip durumda. Kurulan yeni dev konsorsiyumla birlikte Portekizli yıldız, kulüpteki payını büyüterek çoğunluk hisselerinin ortağı olmayı hedefliyor.

Her bir ortağın 100 milyon ABD doları koyacağı bu oluşum Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile masaya oturmaya ve asgari 500 milyon ABD doları teklif etmeye hazırlanıyor.