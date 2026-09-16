Cristiano Ronaldo, oynadığı takımı satın alıyor
16.09.2026 19:39
CR7, Al Nasrr'ın hissedarı olmak için harekete geçti.
Cristiano Ronaldo ve ortağı olduğu konsorsiyum 500 milyon dolarlık bir teklifle Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile masaya oturacak.
Cristiano Ronaldo 2022'den beri formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nasrr takımının hisselerini satın almak için 5 ortaktan oluşan bir konsorsiyuma dahil oldu.
İspanyol ve Portekiz basınının aktardığı detaylara göre Ronaldo, halihazırda yaptığı son sözleşme yenilemesi kapsamında Al Nassr'ın %5'lik azınlık hissesine sahip durumda. Kurulan yeni dev konsorsiyumla birlikte Portekizli yıldız, kulüpteki payını büyüterek çoğunluk hisselerinin ortağı olmayı hedefliyor.
Her bir ortağın 100 milyon ABD doları koyacağı bu oluşum Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile masaya oturmaya ve asgari 500 milyon ABD doları teklif etmeye hazırlanıyor.
Ronaldo mali yatırımları ile de dikkat çekiyor.
SAHADA KAPTAN, YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLACAK
Bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda Ronaldo'yu futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir konumda görebiliriz. Yıldız oyuncu, sahada kaptanlığını yaptığı takımın aynı zamanda yönetim kurulunda da söz sahibi olacak.
World Soccer Talk'un 365Scores Arabic kaynaklarına dayandırdığı analize göre Ronaldo, kulübün CEO'su olmayacak veya idari işlerini yürütmeyecek. Bunun yerine satın alma sonrası doğrudan "Futbol departmanı ve A Takım operasyonlarından" sorumlu bir yönetici rolü üstlenecek. Bu durum, aktif kariyeri bittikten sonra da kulüpte kalması için bir köprü görevi görecek.
ÜÇ KULÜP SATIŞA ÇIKARILMIŞTI
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) devlet harcamalarını azaltmak ve özel yatırımları çekmek adına Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad ve Al-Ahli kulüplerini özelleştirme kapsamına alarak satışa çıkarmıştı.
Ronaldo, Şubat ayında da İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25'lik hissesini satın almıştı.