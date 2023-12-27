Cristiano Ronaldo popülerlikte rakip tanımıyor

MESSİ HAYRAN SAYISINDA 600 MİLYONU AŞTI



2022 FIFA Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra Arjantin'i zafere taşıyan ve transfer olduğu ABD'nin Inter Miami takımına tarihinin ilk zaferi Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) 2023 Ligler Kupası'nı kazandıran Messi de son dönemde hayran sayısında hızlı bir yükseliş yaşadı.



Futbolun ABD'de popülerleşmesinde başrolü oynayan 36 yaşındaki Messi'nin, Instagram'da 496 milyon, Facebook'ta 116 milyon takipçisi bulunuyor. Arjantinli yıldızın, X hesabı bulunmuyor.



NEYMAR, MBAPPE VE SALAH'IN POPÜLARİTESİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Sosyal medyada Ronaldo ve Messi'nin ardından en popüler oyuncu sıralamasında, futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de devam eden Brezilyalı Neymar öne çıkıyor.



Bu sezon sakatlık sorunlarıyla mücadele eden 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, üç platformda toplam 372 milyon takipçisi bulunuyor.

Futbol kariyerine PSG'de devam eden Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da son yıllarda sosyal medyanın en fazla takip ettiği futbolcular arasına adlarını yazdırdı.



Üç platform toplamında Mbappe'nin hayran sayısı 140,3'ü, Salah'ınki ise 98 milyonu buluyor.



SÜPER LİG'DE ZİRVE ICARDİ'NİN



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, toplamda 16 milyonun üzerinde takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak dikkati çekiyor.



Kariyerinde Barcelona, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formalarını giyen 30 yaşındaki Icardi'yi, Instagram'da 11,7, Facebook''ta 3,2, X'te ise 1,4 milyon kişi takip ediyor.



Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet de sosyal medyanın popüler simaları arasında ilk sıralarda bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncu, Facebook'ta 4,3, Instagram'da 9,5 milyon takipçisiyle dikkati çekiyor.

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