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Cristiano Ronaldo Real Madrid'i unutmadı

Real Madrid'in ikonik futbolcularından biri olmayı başaran Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından başkent ekibinin kuruluşunun 122. yılını kutladığı bir paylaşım yaptı. Portekizli yıldız, "122 yıllık tarihiniz için tebrikler Madridista ailesi, Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo Real Madrid'i unutmadı
Cristiano Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

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Real Madrid'de bir döneme damga vuran ve her kulvarda şampiyonluklar yaşayan , başkent ekibinin kuruluşunun 122. yıldönümünü kutladı.

Portekizli yıldız sosyal medya hesabından  yaptığı paylaşımda "122 yıllık tarihiniz için tebrikler Madridista ailesi, Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid kariyeri ise şöyle;

2009 yılında 94 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu.

Cristiano Ronaldo, 2013,2014,2016 ve 2017 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazanmış Real Madrid ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu olmuştu.

Dünya yıldızı 2012 ve 2018 yılları arasında altı sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

Ronaldo, Real Madrid kariyerine 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 3 Kulüpler Dünya Kupası sığdırmayı başardı.

Cristiano Ronaldo günümüzde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyiyor.

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