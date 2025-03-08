Cristiano Ronaldo'dan "Adanalı Ronaldo"ya: Çok çirkinsin, benzemiyorsun

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi.



Al Awwal Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi. Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi. Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi. Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG



Karşılaşma öncesinde ise Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan ve "Adanalı Ronaldo" lakabını alan Gökmen Akdoğan, tribünden takip etmek üzere geldiği stadyumda Portekizli futbolcuyla dikkat çeken bir diyalog yaşadı.