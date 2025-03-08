Cristiano Ronaldo'dan "Adanalı Ronaldo"ya: Çok çirkinsin, benzemiyorsun
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Al Nassr kozlarını paylaşırken, Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" da tribündeki yerini aldı. Portkizli futbolcunun "Adanalı Ronaldo"ya sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi.
Al Awwal Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi. Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi. Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi. Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.
DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Karşılaşma öncesinde ise Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan ve "Adanalı Ronaldo" lakabını alan Gökmen Akdoğan, tribünden takip etmek üzere geldiği stadyumda Portekizli futbolcuyla dikkat çeken bir diyalog yaşadı.
"BANA BENZEMİYORSUN KARDEŞİM, ÇİRKİNSİN"
Maç öncesi ısınma çalışmalarını sürdüren Ronaldo, Akdoğan'a doğru gelerek "Sen bana benzemiyorsun kardeşim, çirkinsin" ifadelerini kullandı. İkilinin sohbet esnasında güldüğü görülürken, Cristiano Ronaldo'nun "Adanalı Ronaldo"ya yaklaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
"CANI SAĞ OLSUN, KAMUOYU KARAR VERSİN"
Aralarında geçen diyalogla ilgili TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan, "Canı sağ olsun geçen maçta benziyorsun dedi, takım arkadaşlarının yanına gitti. Bizzat Brozovic'e, hocasına, arkadaşlarına gitti ve benzediğimi söyledi. Bence benzeyip benzemediğime kamuoyu karar versin." ifadelerini kullandı.
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