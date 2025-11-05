Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması: "Yakında..."
05.11.2025 13:48
Reuters
Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 952 golle futbol tarihinin en skorer oyuncusu ünvanını taşıyor.
Yıldız oyuncu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 1000 gole ulaşmadan emekli olmayacağını belirtmişti.
Şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Ronaldo, profesyonel futbol kariyerininin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
“BENİM İÇİN ÇOK ZOR OLACAK”
Portekizli yıldız, futbolu ne zaman bırakacağına dair sorulan soruya şu şekilde cevap verdi: “Yakında. Buna hazırlanacağım ancak bu çok, çok zor olacak. Bir yandan da 26-27 yaşımdan beri geleceğimi tasarlıyorum. Bu baskıyı da kaldırabilirim. Ancak hiçbir şey gol attığın zaman zaman hissettiğin adrenalinle karşılaştırılamaz. Her şeyin bir başı ve bir sonu var. Emekli olduktan sonra kendime, aileme, çocuklarıma daha çok zaman ayıracağım.”
2021 yılında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, teknik direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşamış ve olaylı bir şekilde Manchester United'dan ayrılmıştı.
"MANCHESTER UNITED'IN BİR YAPISI YOK"
Eski kulübü Manchester United hakkında da konuşan Ronaldo, "Üzgünüm, çünkü Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve hala kalbimde. Mevcut sistemde bir yapıları yok. Bu durumun değişmesini umuyorum. Kulübün çok büyük bir potansiyeli var. Şu an doğru yolda değiller. Bunun teknik direktör veya oyuncularla alakası olduğunu düşünmüyorum. Amorim elinden gelenin en iyisini yapıyor. Daha ne yapabilir? Mucizeler imkansızdır." ifadelerini kullandı.