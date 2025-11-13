Cristiano Ronaldo'dan İrlanda açıklaması

40 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen futbol sevgisinden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız oyuncu, Portekiz Milli Takımı için mücadele etmeye de devam ediyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin üçüncü sırasında ülkesinin İrlanda'ya karşı attığı son dakika golünün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Ronaldo'nun bu görüntüleri İrlandalı taraftarların tepkisini çekmişti.

Ronaldo, ülkesinin İrlanda ile yapacağı rövanş maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BENİ YUHLAYACAKLAR"

Rakip taraftarlardan gelebilecek olan protestolara hazır olduğunu belirten golcü oyuncu, "İrlandalı taraftarlar beni yuhlayacak. Ama buna alışığım, hatta bunu yapmalarını istiyorum. Belki de bu takım arkadaşlarımın üzerindeki baskıyı alır. Zor bir maç olacak, ama umarım protestolar sınırını aşmaz. Yemin ederim bu sefer iyi bir çocuk olmaya çalışacağım." diyerek görüşlerini belirtti.

"BENCE ÖFKELİYDİ"

İrlanda Milli Takımı'nın kaptanı Nathan Collins ise karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında Ronaldo'nun gol sevincini öfkeyle bağdaştırdı 24 yaşındaki oyuncu, "Ronaldo'nun gol sevincinin sebebini o gün anlamamıştım. Bence kaçırdığı penaltıdan dolayı öfkeliydi." ifadelerini kullandı.

KARŞILAŞMA YARIN SAAT 22.45'TE

İrlanda'nın Portekiz'i konuk edeceği karşılaşmaya yarın yani 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te yapılacak.

Zorlu mücadele öncesinde Portekiz 10 puanla grup lideri konumundayken, İrlanda 4 puanla üçüncü sırada.

Portekiz, elemelerde oynanan dört maçın ardından Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.