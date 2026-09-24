Cristiano Ronaldo'dan takım arkadaşlarına büyük destek. "Ben de maaş almayacağım"

RONALDO BİZIMLE BİRLİK OLDU

Gonzalez, bu şartların Ronaldo'nun gelişine kadar sürdüğünü de vurguladı.

İspanyol eski stoper, "Ronaldo durumu öğrendi. Oysa hükümet ona maaşını ödeyecekti ve bildiğiniz gibi bu az bir miktar değildi. O da ilk maaşla birlikte yapmaları gereken ilk şeyin oyunculara alacaklarını ödemek olması gerektiğini söyledi. Cristiano kelimesi kelimesine şöyle dedi: “Bu insanlar maaşlarını alana kadar ben hiçbir şey almayacağım.” Bunu yapmaya mecbur değildi, ama Cristiano yaptı ve sıkıntılar bitti." diye konuştu.