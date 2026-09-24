Cristiano Ronaldo'dan takım arkadaşlarına büyük destek. "Ben de maaş almayacağım"
24.09.2026 21:09
Ronaldo, Al Nsrr formasıyla ilk resmi maçına 22 Ocak 2023'da El Ettifaq takımına karşı oynamıştı.
Ronaldo'nun Al Nassr'dan takım arkadaşı Gonzalez, Suudi kulübündeki maaş sıkıntısını onun desteğiyle aştıklarını söyledi
2023'ün ocak ayında Suudi Arabistan'ın Al Nasrr takımıyla 2 buçuk yıllığına yaklaşık 500 milyon dolarlık sözleşme imzalarken, dünyanın da en çok konuştuğu futbolcu olmuştu.
Ancak eski bir takım arkadaşı Portekizli futbolcunun liderlik yönünü ve saha dışında da nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösteren bir anısını anlatarak o döneme ışık tuttu.
İspanyol Cadena COPE radyosundan yayınlanan açıklamalarda Gonzalez şunları söyledi:
"Suudi Arabistan'da altı ay maaş almadım. Üstelik al Hilal ile birlikte ülkenin en iyi takımı olan Al Nasrr'da. Endişeli değildim çünkü 14 yıldır futbol oynuyordum ve biraz para biriktirmiştim ancak oraya para kazanmak için gitmiştim."
Ronaldo'nun lider kişiliği Alvaro Gonzalez'in açıklamaları ile birlikte bir kez daha gözler önüne serildi.
RONALDO BİZIMLE BİRLİK OLDU
Gonzalez, bu şartların Ronaldo'nun gelişine kadar sürdüğünü de vurguladı.
İspanyol eski stoper, "Ronaldo durumu öğrendi. Oysa hükümet ona maaşını ödeyecekti ve bildiğiniz gibi bu az bir miktar değildi. O da ilk maaşla birlikte yapmaları gereken ilk şeyin oyunculara alacaklarını ödemek olması gerektiğini söyledi. Cristiano kelimesi kelimesine şöyle dedi: “Bu insanlar maaşlarını alana kadar ben hiçbir şey almayacağım.” Bunu yapmaya mecbur değildi, ama Cristiano yaptı ve sıkıntılar bitti." diye konuştu.