Cristiano Ronaldo'dan yeni açıklama: Tartışma yaratan Türkiye ligi sözlerinin arkasında

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a giderek futbol dünyasında yeni bir kapı açan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan futboluyla ilgili sözleri yeni bir tartışma başlatmıştı. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia etmişti.



İDDİASINI YİNELEDİ



Öte yandan Cristiano Ronaldo sözlerinin arkasında olduğunu yeni yaptığı açıklamayla bir kez daha duyurdu. Ülkeye kaliteli futbolcuların gelmeye başladığını belirten Portekizli yıldız, "Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO NE DEMİŞTİ?



Al-Nassr'ın yıldızı, temmuz ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Ligi'nin MLS'ten iyi olduğunu belirterek Lionel Messi'ye gönderme yapmış ve "Suudi Arabistan Ligi 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek" ifadelerini kullanmıştı.