Cristiano Ronaldo'nun takımı Okan Buruk'u istiyor

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Fiorentina'ya gitmeye hazırlanan Stefano Pioli'nin yerine Okan Buruk'u istiyor.



İtalyan basınından tuttomercatoweb'in haberine göre; Buruk, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktör adayları arasında en başta yer alıyor.

RONALDO'NUN YENİ HOCASI OLABİLİR



Bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Buruk, Ronaldo'nun yeni hocası olabilir.



Galatasaray'ın başında 150 resmi maça çıkan Buruk, bu maçlarda 110 galibiyet ve 18 yenilgi ile 2.35 puan ortalaması yakaladı.