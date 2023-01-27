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Cristiano Ronaldo'ya servet değerinde saat hediyesi

Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya kulübü Al-Nassr'dan 630 bin pound değerinde özel üretim bir saat hediyesi geldi.

Cristiano Ronaldo'ya servet değerinde saat hediyesi

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'a transfer olan ve yıllık 200 milyon euro kazanacağı konuşulan 'ya kulübü Al-Nassr'dan özel bir hediye verildi.

Al-Nassr, Ronaldo'ya transfer sürecinde 630 bin pound değerinde saat hediye etti.

Suudi Arabistan bayrağından ilham alan ve yeşil renkte tasarlanan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki Jacob & Co markasına ait saat sosyal medyada gündem oldu.

37 yaşındaki Ronaldo'ya özel üretilen ve beyaz altından oluşan saatte 389 adet nadir bulunan değerli taş da bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'ya servet değerinde saat hediyesi - 1
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