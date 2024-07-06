Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bırakacak mı?

EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz, penaltılarda Fransa'ya 5-3 mağlup olmasıyla birlikte turnuvaya veda etti.

Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ise turnuvadan penaltı atışları dışında gol atamadan ayrıldı.

Portekiz formasıyla 212. resmi maçına çıkan 39 yaşındaki hücumcu, ülkesi adına attığı 130 gol ile uluslararası futbolda açık ara en çok gol atan oyuncu konumunda.

Lionel Messi ise 108 golle listede ikinci sırada yer alıyor.

Ronaldo kariyerinde ilk kez büyük bir uluslararası turnuvada gol atamadı ve golsüz 10 şutuyla beraber 2016'da Belçikalı Kevin De Bruyne'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda ağları bulamadan en çok şut atan oyuncu oldu.

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKACAK MI?

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun ülkesi için son maçını oynayıp oynamadığını söylemek için "çok erken" olduğunu söyledi

Martinez, Ronaldo'nun Portekiz formasıyla son maçı olup olmadığı sorulduğunda, "Maçtan sonra bu konuda konuşmak için çok erken, bireysel bir karar verilmedi." dedi.