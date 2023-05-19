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Cristoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, yoğun bakıma kaldırıldı.

Cristoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Alman Teknik Direktör Christoph Daum' geçtiğimiz günlerde teşhisi konulmuştu.

Alman yayın kuruluşu RTL'nin aktardığı habere göre, Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan 69 yaşındaki teknik direktör New York'ta bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Kanalın röportaj yapmak için ulaşmaya çalıştığı Christoph Daum’un "Ne yazık ki şu anda New York’ta bir hastanede yoğun bakımdayım. O nedenle şimdilik sizinle görüşmem imkansız" dediği belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

Daum, daha önce kansere yakalandığını duyurmuştu. Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulunmuştu.

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