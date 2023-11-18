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Cristoph Daum'dan Montella'ya ziyaret

Cristoph Daum, Almanya ile hazırlık maçı yapmak için Berlin'e giden A Milli Takıma ziyaret gerçekleştirdi. Alman teknik adam Hamit Altıntop ile görüştükten sonra Montella ile bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşme sonunda Daum'a imzali A Milli Takım forması hediye edildi.

Cristoph Daum'dan Montella'ya ziyaret

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, bir dönem Bursaspor'da da görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum; A Milli Takımı, Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Daum, daha sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Montella, görüşme sonunda Daum'a milli futbolcuların imzaladığı A forması hediye etti.

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