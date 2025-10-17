Crystal Palace - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Crystal Palace, Bournemouth’u konuk ediyor. Crystal Palace ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Crystal Palace yıldız isimleriyle Newcastle United karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Bournemouth ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Crystal Palace - Bournemouth mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Crystal Palace - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
CRYSTAL PALACE - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Crystal Palace - Bournemouth kozlarını paylaşıyor.Londra'da, Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
