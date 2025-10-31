Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Crystal Palace - Brentford karşı karşıya geliyor. Brentford zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Crystal Palace - Brentford kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

