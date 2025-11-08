Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Crystal Palace - Brighton karşı karşıya geliyor. Brighton zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

CRYSTAL PALACE - BRİGHTON MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Crystal Palace - Brighton kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.