Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner: "Sinir bozucuydu"

"MÜTEVAZI OLMALIYIZ"



Bu karşılaşmadan gerekli dersleri alacaklarını söyleyen 51 yaşındaki teknik adam, "Bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Evet, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evet, sinir bozucu bir geceydi. Ama belki de bu sayede mütevazı kalmayı hatırlarız. Her zaman Premier Lig'de oynanayan bir takımın Konferans Ligi'ni kazanacağı konuşuluyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Alçakgönüllü olun." ifadelerini kullandı.



TARİHE GEÇTİ



Crystal Palace, AEK Larnaca maçı ile 101 yıllık kulüp tarihinde ilk kez bir uluslararası maça ev sahipliği yaptı. Kartallar, bu tarihi maçta kaybederek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

