Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner: "Sinir bozucuydu"
Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Konferans Ligi'nde alınan 1-0'lık AEK Larnaca mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezon FA Cup'ı kazanarak büyük bir sürprize imza atan Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını kural ihlali nedeniyle kaybetmişti.
Bu sebeple şu an UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı mavililer, dün (23 Ekim Perşembe) evinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı ağırladı.
Karşılaşmaya favori olarak çıkan "Kartallar", karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı. Takımın teknik direktörü Oliver Glasner, alınan mağlubiyetin ardından açıklamarda bulundu.
"MÜTEVAZI OLMALIYIZ"
Bu karşılaşmadan gerekli dersleri alacaklarını söyleyen 51 yaşındaki teknik adam, "Bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Evet, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evet, sinir bozucu bir geceydi. Ama belki de bu sayede mütevazı kalmayı hatırlarız. Her zaman Premier Lig'de oynanayan bir takımın Konferans Ligi'ni kazanacağı konuşuluyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Alçakgönüllü olun." ifadelerini kullandı.
TARİHE GEÇTİ
Crystal Palace, AEK Larnaca maçı ile 101 yıllık kulüp tarihinde ilk kez bir uluslararası maça ev sahipliği yaptı. Kartallar, bu tarihi maçta kaybederek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.
- Etiketler :
- Uefa Konferans Ligi
- Futbol
- Crystal Palace