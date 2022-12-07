Süper Lig'e verilen ara nedeniyle Trabzonspor bu akşam Crystal Palace ile hazırlık maçına çıkacak. Peki, Crystal Palace-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



CRYSTAL PALACE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlık mücadeleleri sürüyor. Trabzonspor 7 Aralık 2022 Çarşamba günü (Bu akşam) Crystal Palace ile hazırlık maçı oynanacak. Karşılaşma TSİ saat 19.00'da başlayacak.



Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak izlenecek.



HULL CİTY MAÇINDA BERABERE KALMIŞTI



Trabzonspor yaptığı son hazırlık maçında Hull City ile berabere kalmıştı. Hull City'nin golünü ise Ozan Tufan atmıştı.