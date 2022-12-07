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Crystal Palace-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sonrası form tutmak amacıyla bu akşam İngiliz ekip Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı derbi mücadelesi öncesi iyi bir duruma gelmek isteyen Trabzonspor, bu akşam Crystal Palace karşısında galibiyet arayacak. Peki, Crystal Palace-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen ara nedeniyle bu akşam Crystal Palace ile hazırlık maçına çıkacak. Peki, Crystal Palace-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlık mücadeleleri sürüyor. Trabzonspor 7 Aralık 2022 Çarşamba günü (Bu akşam) Crystal Palace ile hazırlık maçı oynanacak. Karşılaşma TSİ saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak izlenecek.

HULL CİTY MAÇINDA BERABERE KALMIŞTI

Trabzonspor yaptığı son hazırlık maçında Hull City ile berabere kalmıştı. Hull City'nin golünü ise Ozan Tufan atmıştı.

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