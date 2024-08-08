Crystal Palace, Zaha için devreye girdi

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Crystal Palace'tan katılan Wilfried Zaha için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fildişi Sahilli oyuncu geçtiğimiz sezon sonuna doğru Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında yer almıyordu.
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre, Crystal Palace'ın 31 yaşındaki eski oyuncusunu yeniden kiralamak için Galatasaray'la temaslara başladığı öne sürüldü.
Premier Lig ekibinin, yaklaşık 8,5 sezon formasını giyen Zaha'nın maaşını ödemeye hazır olduğu da kaydedildi.
Galatasaray formasıyla 43 resmi maça çıkan Zaha, bu mücadelelerde 10 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.
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