Crystal Palace'tan Zaha için sürpriz yanıt

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon katılan ve ligin son haftalarında çok fazla forma şansı bulamayan Wilfried Zaha için eski kulübü Crystal Palace'tan ilk açıklama geldi.

ZAHA YANITI

Talksport'un haberine göre, İngiliz ekibin sahibi Steve Parish yaptığı açıklamada, "Zaha'yı yeniden takımda görmek isterim ama ne yazık ki bazı sebeplerden dolayı bu yaz için mümkün görünmüyor." yanıtını verdi.

KADRODA YER ALMAMIŞTI

Fildişi Sahilli yıldız bu sezon oynanan Hatayspor ve Konyaspor mücadelelerinin maç kadrosunda yer almamıştı.

Galatasaray formasıyla 43 resmi maça çıkan Zaha, bu mücadelelerde 10 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.