Crystal Palace'ta teknik direktör Patrick Vieira yerine Roy Hodgson

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, son 12 maçı kazanamadığı gerekçesiyle geçen hafta görevine son verilen Fransız Patrick Vieira'nın yerine getirilen 75 yaşındaki İngiliz teknik adamın, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.



Son olarak geçen sezon devre arasında Watford'un başına geçen ve takımın Championship'e düşmesine engel olamayan deneyimli teknik adamın görevine son verilmişti.



1976'da başladığı kariyerinde Inter, Liverpool, Udinese, Fulham, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion, Grasshoppers gibi birçok kulübü çalıştıran Hudgson, milli düzeyde ise İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve İngiltere'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.



Crystal Palace, Premier Lig'de 28 maçta 27 puanla 12. sırada yer alıyor.

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