Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti: "Fevkalade bir ivme yakaladık"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

"BAŞARILI BİR MÜCADELE ORTAYA KOYDUNUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol tarımını kabulünde, “Yöneticisi, teknik heyeti ve oyuncusuyla her birinizi 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki olağanüstü mücadeleniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Ve finalden sonraki gözyaşlarınızı unutmuyorum, unutamıyorum. Ama şunu bilesiniz ki inşallah bu gözyaşları geleceğe atılan adımlardır. Ve onun da neticesini inşallah alacağız diye inanıyorum, böyle de düşünüyorum. 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda sizler final heyecanı yaşattınız. Arena Riga'da kıran kırana geçen bir müsabaka sonrasında gümüş madalya kazanarak bizi ve milletimizi sevindirdiniz. Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izledik. Maçlar seyir zevki açısından gerçekten en üst düzey değil. Milletimizin ilgisi de oldukça yoğundu. Zorlu rakiplere karşı çok iyi, başarılı bir mücadele ortaya koydunuz. Bizim gibi sporseverlere uzun yıllar unutamayacakları muhteşem bir basketbol şöleni sundunuz. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekle gösterdiğiniz başarı için şahsım ve milletim adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



"FEVKALADE BİR İVME KAZANDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette sizler gibi ben, ailem, bizler de çok üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme kazandık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kupayı kaçırdığımız, buna son üç dakika diyebilirim, son üç dakikada kaçırdığımız böyle bir şampiyonluk için ümitsiz değiliz. İnşallah bunu bıraktığımız yerden alacağımıza ben inanıyorum. Yaş ortalamamız gayet iyi. Bu yaş ortalamasıyla da biz bu işi evelallah yakalarız. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımlarından biri olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerden önümüzdeki yıllarda çok daha gurur verici haberler bekliyoruz. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sizin her başarınız çocuklarımıza örnek oluyor ve ilham kaynağı oluyor. Onun için de asla ümitsiz olmayın” diye konuştu.



"ÖRNEK TAVIRLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



“Gençlerimiz size bakarak özgüven kazanıyor. Hayallerinin peşinden koşmak için cesaret topluyor. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığına yönelik artan tehditler karşısında sizin duruşunuz çok ama çok önemli. Onun için gözyaşları dedim. Ve bu gözyaşları bizim için adeta geleceğe atılan topraktaki berekettir. Sizlerden yeni nesillere sporun, rekabetin yanında dostluğun, ahlakın ve erdemin de sembolü olduğunu göstermenizi istirham ediyorum. Her birinize bu doğrultudaki örnek tavrınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kez daha ülkemize ve milletimize yaşattığınız sevinç için sizleri tebrik ediyorum. Hem milli takımdaki hem de kulüplerinizdeki başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum.”