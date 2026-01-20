Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Shaquille O'Neal bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmede Erdoğan ile Shaquille O'Neal basketbol topu imzaladı.



Kariyerinde 28 bin 596 sayı atan Shaquille O'Neal, basketbol efsaneleri arasında yer alıyor.



Shaquille O'Neal, milli basketbolcu Alperen Şengün için "Türk terminatör" ifadelerini kullanmıştı.



53 yaşındaki O'Neal, 2011 yılında basketbolu bıraktığını açıklamıştı.