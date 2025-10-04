Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon güreşçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul’daki programlarının ardından, aralarında Başpehlivan Orhan Okulu’nun da bulunduğu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

"ER MEYDANINDA KOL BAĞLAYAN TÜM PEHLİVANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “664’üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yeni başpehlivanı olan Orhan Okulu’yu tebrik ediyor, başpehlivanlık kemerini 3’üncü kez kuşanan Orhan kardeşime daha nice başarılar diliyorum. 2’nci olan Feyzullah Aktur kardeşimi de tebrik ediyor, gelecekte hedefine ulaşacağına inanıyorum. Sizlerin şahsında, farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." diye konuştu.



"BU ALANDAKİ DESTEKLERİMİZİ YILDAN YILA ARTIRIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleneksel güreş dallarını yaşatmaya, güreşçilerimizin yanında olmaya, güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Finansman, tesisleşme ve altyapı başta olmak üzere bu alandaki desteklerimizi yıldan yıla artırıyoruz. 3 yıl önce yaptığımız ve Kırkpınar’ın yanı sıra Manavgat, Şahinbey, Seka Park, Ordu, Samsun, Kurtdere ve Elmalı olmak üzere 7 farklı organizasyonun yer aldığı Türkiye Yağlı Güreş Ligi bunlardan biridir. Kırkpınar’a katılma kotasının ligde elde edilen puanlara göre belirlenmesiyle birlikte Kırkpınar Yağlı Güreşi adeta olimpiyat niteliği kazandı" ifadelerini kullandı.



"1. DÜNYA KARAKUCAK ŞAMPİYONASI, MARAŞ’TA GERÇEKLEŞECEK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birinci Dünya Karakucak Şampiyonası, 25-26 Ekim tarihlerinde inşallah Maraş’ta gerçekleşecek. Önümüzdeki seneyse ligde ve Kırkpınar’da Tozkoparan’dan pehlivanlığa kadar tüm boylarda ilk 4’e giren pehlivanlarımızın yarışacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı icra edeceğiz." dedi.



Görüşme, güreşçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Kispet’ hediyesinin ve hatıra fotoğrafının ardından son buldu.