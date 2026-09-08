Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'de Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcularla görüştü.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.