Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti
08.09.2026 18:53
Son Güncelleme: 08.09.2026 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcularla görüştü.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleyboldaki başarıyla ilgili "Voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.