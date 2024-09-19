Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti

Ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Takım futbolcularının imzaladığı bir forma hediye etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretle ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak "Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:



"Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz.



Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz.



Esasen bu beklenti milletimizin tamamında mevcuttur.



Milletimiz bizden gerginliği, kısır tartışmaları değil; kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor.



