NTV.COM.TR’ye geri dön

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupaya uzanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren 'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...