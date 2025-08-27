Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

Üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDULAR



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'ni, bu yıl da TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla önemli bir başarıya imza eden Yüksekova ekibi, bu yıl ilk kez mücadele edeceği ligde üst sıralarda yer almak için yeni sezon hazırlıklarına başladı.

YENİ BİR ŞAMPİYONLUK HAYALİ



Çalışmalarını İlçe Stadyumu'nun yanındaki sentetik sahada sürdüren Yüksekovaspor, aralarında Fenerbahçe'den Derya Arhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımından Beyza Kocatürk, Tunus Milli Takımı kalecisi Jebrani Soulayma ve Azerbaycan Milli Takımı kalecisi Aytaç Sharifova'nın da bulunduğu 12 transferle kadrosunu güçlendirdi.



Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Hakkarigücü ile birlikte kenti temsil edecek ikinci takım olan Yüksekovaspor, ligde üst sıralarda yer alarak yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.

