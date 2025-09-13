Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ın yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.

Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi.



Görüşmede milli takımı tebrik eden Erdoğan, "Gerçekten çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet Türkoğlu ve bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun." dedi.



Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Final maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez." dedi.



Milli sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.