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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı , 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 'Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

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