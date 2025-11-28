Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A millilere destek
28.11.2025 00:02
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı Dünya Kupası yolundaki ilk sınavında yalnız bırakmayarak, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
A milliler ilk sınavlarında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmeyi başardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç öncesi A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ile sohbet etti, başantrenör Ergin Ataman'a plaket verdi.
BURHANETTİN DURAN'DAN KUTLAMA
Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı. Duran, NSosyal hesabından "Harikasınız 12 Dev Adam" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Erkek Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Büyük bir mücadeleyle alınan bu galibiyetin, yeni başarıların habercisi olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.