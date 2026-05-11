Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a tebrik telefonu

11.05.2026 09:45

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'u telefonla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktörü Okan Buruk'u tebrik etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek ve Buruk ile telefonda görüştü.

 

Erdoğan, iki ismi Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

