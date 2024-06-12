NTV.COM.TR’ye geri dön

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i serilerde 3-1 geride bırakarak Türkiye Sigorta Süper Ligi şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan tebrik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...