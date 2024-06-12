Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i serilerde 3-1 geride bırakarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan tebrik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."