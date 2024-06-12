Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i serilerde 3-1 geride bırakarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Erdoğan tebrik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."
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